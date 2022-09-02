Не желтая пресса

Not Yellow Press
Китайская компания Huawei может окончательно покинуть Россию
Новости Общество
31 октября, 2022

Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали «Известиям» два источника, близких к разным сотовым операторам.

Оксана Федорова раскритиковала современное телевидение
Звезды Новости
31 октября, 2022

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» и телеведущая Оксана Федорова рассказала о кризисе современного телевидения в России

Мемуары принца Гарри раскроют миру многие аспекты, связанные с принцессой Дианой
Звезды Новости События
31 октября, 2022

Принц Гарри готовит к выходу книгу, которую критики уже называют откровением.

Новости

Китайская компания Huawei может окончательно покинуть Россию
Новости Общество

Китайская компания Huawei может окончательно покинуть Россию

Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали «Известиям» два источника, близких к разным сотовым операторам.

Редакция NYPress
31 октября, 2022
Оксана Федорова раскритиковала современное телевидение
Звезды Новости

Оксана Федорова раскритиковала современное телевидение

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» и телеведущая Оксана Федорова рассказала о кризисе современного телевидения в России

Редакция NYPress
31 октября, 2022
Мемуары принца Гарри раскроют миру многие аспекты, связанные с принцессой Дианой
Звезды Новости События

Мемуары принца Гарри раскроют миру многие аспекты, связанные с принцессой Дианой

Принц Гарри готовит к выходу книгу, которую критики уже называют откровением.

Редакция NYPress
31 октября, 2022
Концерт памяти Муслима Магомаева в Крокус Сити Холл собрал почитателей легенды
Звезды Новости

Концерт памяти Муслима Магомаева в Крокус Сити Холл собрал почитателей легенды

В концертном зале, названном в честь Муслима Магомаева, прошел юбилейный концерт, приуроченный к 80-летию великого артиста.

Юлия Натямба
30 октября, 2022
Доктор Мясников дал рекомендации гипертоникам
Здоровье Новости

Доктор Мясников дал рекомендации гипертоникам

Эксперт рассказал, стоит ли доверять данным исследований.

Редакция NYPress
29 октября, 2022

События

Мемуары принца Гарри раскроют миру многие аспекты, связанные с принцессой Дианой
Звезды Новости События

Мемуары принца Гарри раскроют миру многие аспекты, связанные с принцессой Дианой

Принц Гарри готовит к выходу книгу, которую критики уже называют откровением.

31 октября, 2022
Важные заявления Владимира Путина на Валдайском форуме
Общество События

Важные заявления Владимира Путина на Валдайском форуме

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного Валдайского форума.

27 октября, 2022
Президент Германии прибыл с необъявленным визитом на Украину
Общество События

Президент Германии прибыл с необъявленным визитом на Украину

Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала спецоперации России прибыл с визитом на Украину.

25 октября, 2022
Минтранс рассмотрит заявку «Победы» на возобновление полетов в Турцию
Общество События

Минтранс рассмотрит заявку «Победы» на возобновление полетов в Турцию

Как сообщает издание «Коммерсантъ», авиакомпания «Победа» подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря.

25 октября, 2022
Названы версии крушения самолета в Иркутске
Новости События

Названы версии крушения самолета в Иркутске

В качестве двух основных версий крушения самолета Су-30 в Иркутске в Следственном комитете рассматривают отказ авиационной техники и ошибку пилотирования, говорится в Telegram-канале ведомства.

25 октября, 2022
Дирижер Юрий Башмет получил  травму руки во время гастролей
Новости События

Дирижер Юрий Башмет получил  травму руки во время гастролей

Стали известны причины несчастного случая с известным дирижёром.

24 октября, 2022

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31 октября, 2022
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31 октября, 2022
Мемуары принца Гарри раскроют миру многие аспекты, связанные с принцессой Дианой
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31 октября, 2022
Концерт памяти Муслима Магомаева в Крокус Сити Холл собрал почитателей легенды
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Концерт памяти Муслима Магомаева в Крокус Сити Холл собрал почитателей легенды

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<strong>Камиль Ларин оказался не готов к присутсвию робота-человека в доме</strong>
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Камиль Ларин оказался не готов к присутсвию робота-человека в доме

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28 октября, 2022

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<strong>Камиль Ларин оказался не готов к присутсвию робота-человека в доме</strong>

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