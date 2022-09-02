Не желтая пресса

Принц Гарри готовит к выходу книгу, которую критики уже называют откровением.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного Валдайского форума.
Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала спецоперации России прибыл с визитом на Украину.
Как сообщает издание «Коммерсантъ», авиакомпания «Победа» подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря.
В качестве двух основных версий крушения самолета Су-30 в Иркутске в Следственном комитете рассматривают отказ авиационной техники и ошибку пилотирования, говорится в Telegram-канале ведомства.
Стали известны причины несчастного случая с известным дирижёром.